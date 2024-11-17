‘Cep Herkülü’ vefatının 7’ncı yılında anılıyor

'Cep Herkülü' lakabına layık görülen olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu; vefatının 7. yılında, çocukluğunun geçtiği Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı ilçesinde anılıyor.
'NAİM HEPİMİZİN GURURU'
Mestanlı Belediyesi, şehirdeki spor tesislerine Naim Süleymanoğlu'nun adını verdi ve heykelini dikti. Belediye, Süleymanoğlu'nun çocukluğunu geçirdiği evi Türkiye'nin de katkısıyla müzeye çevirdi. Müzeyi tanıtan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, şunları söyledi: "Naim Süleymanoğlu, Mestanlı'nın, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin ve tüm dünyanın gururudur. Büyüyen çocuklarımızın, Mestanlı halkının ve şehrimize gelen konuklarımız bu müzeyi ziyaret ederek Süleymanoğlu'nun hayatı ve başarılarıyla ilgili bilgi alabilecek. Naim'in hafızamızdaki varlığını hep canlı tutacağız."
ÜNLÜ HALTERCİNİN ÖZEL EŞYALARI MÜZEDE
Tüm hazırlık çalışmaları tamamlanan müzenin ilk katında Süleymanoğlu'nun dünyaya geldiği köy evinin ortamını betimleyen bir oda tertiplendi. Katın diğer mekanlarında da ünlü haltercinin Mestanlı'daki çocukluk yıllarından saklanan özel eşyası, fotoğrafları ve anıları yer alıyor.