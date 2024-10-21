Cevizli motivasyon

Borussia Dortmund'a hoca olan Nuri Şahin'e hemşehrileri unutulmaz bir jest yaptı! Kırşehir'in Kaman ilçesinde geçen hafta ceviz hasadı yapıldı. Ardından da ilçede Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Festival sonrası akrabaları ünlü teknik direktöre çuvallar dolusu ceviz gönderdi.Nuri Şahin'in ailesinin tüketmesi için kışlık erzak da kargoyla Almanya'ya gitti. Erzakın içinde köy peyniri, kuru bakliyat ve yörenin çok sevilen lezzetlerinden olan höşmerim tatlısının yapımında kullanılan malzemelerin olduğu öğrenildi. Kaman cevizi; ince kabuğu ve farklı lezzetiyle dikkat çekiyor.