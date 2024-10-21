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Giriş Tarihi: 22.10.2024

Cevizli motivasyon

Alman devi Borussia Dortmund’u çalıştıran Nuri Şahin’e, Kırşehirli hemşehrileri kışlık erzak yağdırdı. Geçtiğimiz haftalarda Kaman ilçesinde yapılan ceviz hasadının ardından Şahin’e çuvallar dolusu cevizin yanı sıra köy peyniri ve kuru bakliyat gönderildi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Cevizli motivasyon
FESTİVAL BİTTİ, ÇUVALLAR GİTTİ
Borussia Dortmund'a hoca olan Nuri Şahin'e hemşehrileri unutulmaz bir jest yaptı! Kırşehir'in Kaman ilçesinde geçen hafta ceviz hasadı yapıldı. Ardından da ilçede Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Festival sonrası akrabaları ünlü teknik direktöre çuvallar dolusu ceviz gönderdi.




HÖŞMERİM İÇİN MALZEME
Nuri Şahin'in ailesinin tüketmesi için kışlık erzak da kargoyla Almanya'ya gitti. Erzakın içinde köy peyniri, kuru bakliyat ve yörenin çok sevilen lezzetlerinden olan höşmerim tatlısının yapımında kullanılan malzemelerin olduğu öğrenildi. Kaman cevizi; ince kabuğu ve farklı lezzetiyle dikkat çekiyor.




KIRŞEHİR/KAMAN
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Cevizli motivasyon
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