‘Cezayir’in aklındaki isim kim?

atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dün yayınlanan bölümündeki bir ayrıntı dikkat çekti. Dizide 'Atakan'a (Ragıp Savaş) planlarını anlatan 'Cezayir' (Oktay Kaynarca), "Bu saatten sonra ne karanlıkta yatarım ne de kara düş görürüm" diyerek yanına herkese bedel eski bir dostunu alacağını ve ona çok güvendiğini söyledi.Bu gizemli dostun kim olacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Önümüzdeki bölüm diziye katılacak 'Cezayir'in eski dostu 'Gardaşov'u hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı da merakla bekleniyor.