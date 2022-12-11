Cezayir’in karşısına o çıkıyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Burak Çelik dahil oldu. Salı günün yayınlanan 13'üncü bölümde izleyiciyle buluşacak olan Çelik'in canlandıracağı Jean Luc Tonnerre karakteri, Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) karşısında yer alacak. Karakterin gerçek kimliği ise seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak. Karakter 30'lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı ve gözü kara bir savaşçı. Dizi, her salı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor!