Cher oğlu ile uzlaştı özel bir anlaşma yapıldı

Oğlu Elijah Blue Allman'ı dört kişi tutarak kaçırttığı iddiasıyla gündeme gelen Cher, Allman'ın madde bağımlısı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Ünlü sanatçı, oğlunun 'ciddi ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle varlıklarını yönetemediğini' öne sürerek, varlıkları üzerinde söz sahibi olmak istemişti. BBC'nin haberine göre, ABD'li pop yıldızı bu talebinden vazgeçti. 48 yaşındaki oğlunun kişisel ve mali işleri üzerinde hak sahibi olmak istediğini belirten şarkıcıyı temsil eden hukuk firması; bu kararın 'aile bağlarını iyileştirmeye ve yeniden inşa etmeye odaklanmalarına olanak tanıdığını' belirtti. Cher'in avukatları, yapılan kısa bir duruşmada, aile üyelerinin özel bir anlaşmaya vardığını söy1 ledi.