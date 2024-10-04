‘CHP’li belediyeler Filistin meselesine karşı kör-sağır-dilsiz’

Sahnede yerli ve milli değerleri ön plana çıkaran, 28 Şubat süreci ve Filistin meselesini anlatan oyunlar sergileyen Tiyatro Ankebut, bu yıl perde açamadı. Bünyesinde Kamil Özkaynak başta olmak üzere genç oyuncuları bulunduran tiyatro oluşumunun kurucusu Nurdan Albamya İnce, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları hayal kırıklığını'a "Maalesef sezonu açamıyoruz. Belediyelerin konser ve diğer etkinliklere ayırdıkları bütçelerde tiyatro oyunlarına aynı özeni göstermediklerini görüyoruz. Destek veren belediyelerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor.Oyunlarımızı oynayacağımız salonları bulmakta güçlük çekiyoruz" diye anlatmıştı. Ses getiren bu haber sonrası İnce yeni bir açıklama daha yaptı. Nurdan Albamya İnce, "Çok açık şekilde konuşacağım. Ben oyunumun provalarına başlarken CHP belediyelerinin bana karşı kör sağır dilsiz olacağını biliyordum zaten. Çünkü Filistin bir kesimin derdi onlara göre" diyerek tiyatro sezonunu açamamasının CHP belediyelerinin sergilediği tutum olduğunun altını çizmiş oldu.