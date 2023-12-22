Çiçek göndermek cinsel taciz

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Üsküdar'da yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne giden ve taciz mesajları atan Muhammed Erkam A. hakkında dava açılmıştı. Tilki ile sosyal medyadan tanıştığını öne süren sanık, "Beni yetenekli bulup piyasaya sürmek istedi. Benden çiçek istediği için de evine gönderdim" dedi. Bu savunmanın ardından Adli Tıp'tan Erkam A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alındı.Mahkeme, sanığın çiçekleri şarkıcının işyeri adresine değil, şahsi konutuna gönderdiğini kaydetti ve hoşlanma duygusunun karşılıklı olmamasına rağmen gerçekleştirilen bu durumun cinsel taciz suçunu oluşturduğunu vurguladı. Muhammed Erkam A.'ya, Aleyna Tilki'ye karşı cinsel taciz suçundan 3 bin 320 lira adli para cezası, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.