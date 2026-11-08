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Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:22 Son Güncelleme: 08.11.2026 15:15

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, binlerce hayranına müzik ziyafeti sunduğu sırada neye uğradığını şaşırdı. Şarkısını seslendirirken arkasından gelen sürprizi gören Akalın, yaşadığı şokun etkisiyle çığlığı basıp olduğu yere yığıldı.

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Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...
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Pop müziğin güçlü sesi Demet Akalın, binlerce müzikseverin katıldığı coşkulu gecede dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte tek bir ağızdan seslendiren ünlü sanatçı, sahne performansının ilerleyen dakikalarında ise hiç beklemediği büyük bir sürprizle karşılaştı.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Akalın, popüler parçası "Yerinde Dur"u seslendirdiği sırada şarkının rap bölümüne gelindiğinde sahnede hareketli anlar yaşandı.

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Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Sefo'nun sahneye aniden çıkıp kendi bölümünü söylemeye başlamasıyla neye uğradığını şaşıran Demet Akalın, meslektaşını bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Demet Akalın Sefo'nun sürprizine böyle tepki verdi | Video

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Yaşadığı büyük şokun etkisiyle çığlık atarak olduğu yere çöken ünlü popçu, şaşkınlığını atlattıktan sonra Sefo ile birlikte performansına kaldığı yerden devam etti.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

İkilinin sahnede sergilediği bu sürpriz düet ve eğlenceli anlar izleyicilerden büyük alkış toplarken, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

DEMET AKALIN DÜN DE BUSE VAROL'UN SESİNE ŞAŞIRMIŞTI...

Buse Varol ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Alişan, eşinin şarkı söylediği anları arkadaşları besteci Sinan Akçıl ve pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın ile paylaşmıştı.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Magazin dünyasının en renkli dostluklarından birine sahip olan Alişan ile Demet Akalın arasında yaşanan esprili diyaloglara bir yenisi daha eklenmişti.

Buse Varol şarkı söyledi, Demet Akalın'ın yorumu gündem oldu! "Eyvah..." | Video

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

DEMET AKALIN'DAN OLAY YARATACAK NÜKTE!

Eşinin şarkı söylerkenki performansını ve ses tonunu dostlarının beğenisine sunan Alişan, Demet Akalın'ın dobralığıyla bilinen tepkisinden nasibini almıştı.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Ses kaydını dinler dinlemez neşeli ama bir o kadar da şaşkın bir tepki veren Akalın, esprili bir dille şu ifadeleri kullanmıştı:

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

"Eyvah, bu da şarkıcı olmak istiyor!"

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Buse Varol'un şarkıcılığa bir adım atıp atmayacağı merak konusu olurken, ünlü isimlerin bu neşeli sohbeti magazin dünyasında ve takipçileri arasında ses getirmişti.

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler..

SANLI AKGÜN VE OYA SÖZDUYAR
Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR

Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...
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