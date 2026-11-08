Çığlığı bastı, olduğu yere yığıldı! Demet Akalın o sürpriz karşısında donup kaldı...

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte tek bir ağızdan seslendiren ünlü sanatçı, sahne performansının ilerleyen dakikalarında ise hiç beklemediği büyük bir sürprizle karşılaştı.
Sefo'nun sahneye aniden çıkıp kendi bölümünü söylemeye başlamasıyla neye uğradığını şaşıran Demet Akalın, meslektaşını bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Demet Akalın Sefo'nun sürprizine böyle tepki verdi | Video
Yaşadığı büyük şokun etkisiyle çığlık atarak olduğu yere çöken ünlü popçu, şaşkınlığını atlattıktan sonra Sefo ile birlikte performansına kaldığı yerden devam etti.
İkilinin sahnede sergilediği bu sürpriz düet ve eğlenceli anlar izleyicilerden büyük alkış toplarken, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
DEMET AKALIN DÜN DE BUSE VAROL'UN SESİNE ŞAŞIRMIŞTI...
Buse Varol ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Alişan, eşinin şarkı söylediği anları arkadaşları besteci Sinan Akçıl ve pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın ile paylaşmıştı.
Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.
İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Magazin dünyasının en renkli dostluklarından birine sahip olan Alişan ile Demet Akalın arasında yaşanan esprili diyaloglara bir yenisi daha eklenmişti.
Buse Varol şarkı söyledi, Demet Akalın'ın yorumu gündem oldu! "Eyvah..." | Video
DEMET AKALIN'DAN OLAY YARATACAK NÜKTE!
Eşinin şarkı söylerkenki performansını ve ses tonunu dostlarının beğenisine sunan Alişan, Demet Akalın'ın dobralığıyla bilinen tepkisinden nasibini almıştı.
Ses kaydını dinler dinlemez neşeli ama bir o kadar da şaşkın bir tepki veren Akalın, esprili bir dille şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eyvah, bu da şarkıcı olmak istiyor!"
Buse Varol'un şarkıcılığa bir adım atıp atmayacağı merak konusu olurken, ünlü isimlerin bu neşeli sohbeti magazin dünyasında ve takipçileri arasında ses getirmişti.
İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler..
GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN
FERİT KAYA-YASEMİN CEREN
ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ
HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN
CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE
NAZAN KESAL-ERCAN KESAL
YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU
HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN
ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ
IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER
ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR
TAMER LEVENT- SENAN LEVENT
NURİ ALÇO - BURCU ALÇO
HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU
OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ
DUA LİPA-CALLUM TURNER
NAZLI BULUM- DORUK KAYA
ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU
HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR
ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS
MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA
ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN
AYLİN KONTENTE-ALPER KUL
DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI
GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY
BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU
KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL
SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR
YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA
FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL
ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ
KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER
METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ
AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR
ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ
ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR
SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL
PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ
YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES
BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY
NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU
EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN
BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY
ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK
BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
BEREN SAAT- KENAN DOĞULU
FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT
TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL
HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ
BENSU SORAL-HAKAN BAŞ
GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU
YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR
GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ
BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN
ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU
TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK
BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ
DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL