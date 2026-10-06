Haberler Günaydın Haberleri Cilt problemi yaşadı, ailesine şirket kurdurdu! David- Victoria Beckham çifti kızları için milyon dolarları gözden çıkardı…
Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:49 Son Güncelleme: 6.10.2026 14:52

Cilt problemi yaşadı, ailesine şirket kurdurdu! David- Victoria Beckham çifti kızları için milyon dolarları gözden çıkardı…

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ile moda ikonuna dönüşen eşi Victoria Beckham, kurdukları devasa marka ve yatırımlarla şov dünyasının en güçlü aileleri arasında yer alıyor. Toplam servetleri 1 milyar doları aşan çift, bu kez küçük kızları Harper Seven için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Kızlarının yaşadığı cilt problemleri ve sivilce sorunları nedeniyle kendi markasını kurma fikrini ortaya atması üzerine harekete geçen ünlü çift, ürünlerin piyasaya çıkmasına daha uzun süre olmasına rağmen kızlarının girişimine dev bir bütçe ayırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Cilt problemi yaşadı, ailesine şirket kurdurdu! David- Victoria Beckham çifti kızları için milyon dolarları gözden çıkardı…
  • ABONE OL

Spordaki başarılarını küresel bir markaya dönüştüren David Beckham ile pop müzikten modanın zirvesine tırmanan eşi Victoria Beckham, kurdukları ticari imparatorlukla gündemden düşmüyor.

Milyar dolarlık dev servetleriyle tanınan popüler çift, bir yandan kendi markalarını büyütürken bir yandan da çocuklarının geleceğini garanti altına alacak hamleler yapmaya devam ediyor.

David Beckham'ın gizli yeteneği ortaya çıktı! Victoria Beckham neye uğradığını şaşırdı: Bahçesinden çıkan şoke etti

Dünya basınının yakın markajındaki ünlü aile, bu defa küçük kızları Harper Seven için ayırdıkları devasa bütçeyle konuşuluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SİVİLCE PROBLEMİNDEN DEV FİKİR

Her adımı ilgiyle izlenen Harper Seven, ergenlik sürecinde yaşadığı cilt rahatsızlıkları ve sivilce sorunları nedeniyle radikal bir karara imza attı.

Piyasadaki mevcut bakım ürünlerinin cildinde reaksiyona yol açtığını gören küçük kız, genç yaştakilere özel, daha hassas bir serinin üretilmesi fikrini ebeveynlerine açtı.

Kızlarının bu girişimci yönünü destekleyen ünlü çift, vakit kaybetmeden resmi süreci başlattı ve Harper'ın gelecekteki ticari haklarını koruma altına alan bağımsız bir şirket kurdu.

KIZLARI İÇİN PARAYA KIYDILAR

Şirketin basına yansıyan resmi finansal tabloları, yapılan yatırımın boyutunu gözler önüne serdi.

Ürünlerin raflardaki yerini almasına ve ilk satışın gerçekleşmesine yaklaşık bir yıl gibi uzun bir süre olmasına rağmen, marka tescili, uzman ekiple ürün geliştirme ve hazırlık aşamaları için şimdiden 3 milyon dolardan fazla harcama yapıldı.

Temizleyici, tonik, nemlendirici ve dudak balmından oluşacak serinin arkasında tamamen bağımsız bir kadro yer alırken, küçük kız ailesinin sağladığı bu dev finansal güçle iş dünyasına ilk adımını attı.

David Beckham'ın gizli yeteneği ortaya çıktı! Victoria Beckham neye uğradığını şaşırdı: Bahçesinden çıkan şoke etti

Henüz reşit bile olmadan dev bir markanın temellerini atan küçük kızın, önümüzdeki yıl lansmanı yapıldığında güzellik sektöründe nasıl bir ses getireceği ise şimdiden merak konusu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Cilt problemi yaşadı, ailesine şirket kurdurdu! David- Victoria Beckham çifti kızları için milyon dolarları gözden çıkardı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA