Cilt problemi yaşadı, ailesine şirket kurdurdu! David- Victoria Beckham çifti kızları için milyon dolarları gözden çıkardı…

Spordaki başarılarını küresel bir markaya dönüştüren David Beckham ile pop müzikten modanın zirvesine tırmanan eşi Victoria Beckham, kurdukları ticari imparatorlukla gündemden düşmüyor.
SİVİLCE PROBLEMİNDEN DEV FİKİR
Her adımı ilgiyle izlenen Harper Seven, ergenlik sürecinde yaşadığı cilt rahatsızlıkları ve sivilce sorunları nedeniyle radikal bir karara imza attı.
Piyasadaki mevcut bakım ürünlerinin cildinde reaksiyona yol açtığını gören küçük kız, genç yaştakilere özel, daha hassas bir serinin üretilmesi fikrini ebeveynlerine açtı.
Kızlarının bu girişimci yönünü destekleyen ünlü çift, vakit kaybetmeden resmi süreci başlattı ve Harper'ın gelecekteki ticari haklarını koruma altına alan bağımsız bir şirket kurdu.
KIZLARI İÇİN PARAYA KIYDILAR
Şirketin basına yansıyan resmi finansal tabloları, yapılan yatırımın boyutunu gözler önüne serdi.
Ürünlerin raflardaki yerini almasına ve ilk satışın gerçekleşmesine yaklaşık bir yıl gibi uzun bir süre olmasına rağmen, marka tescili, uzman ekiple ürün geliştirme ve hazırlık aşamaları için şimdiden 3 milyon dolardan fazla harcama yapıldı.
Temizleyici, tonik, nemlendirici ve dudak balmından oluşacak serinin arkasında tamamen bağımsız bir kadro yer alırken, küçük kız ailesinin sağladığı bu dev finansal güçle iş dünyasına ilk adımını attı.