Cilt problemi yaşadı, ailesine şirket kurdurdu! David- Victoria Beckham çifti kızları için milyon dolarları gözden çıkardı…

Ürünlerin raflardaki yerini almasına ve ilk satışın gerçekleşmesine yaklaşık bir yıl gibi uzun bir süre olmasına rağmen, marka tescili, uzman ekiple ürün geliştirme ve hazırlık aşamaları için şimdiden 3 milyon dolardan fazla harcama yapıldı.