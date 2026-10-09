’Cinlerin Düğünü’ 6 Kasım’da vizyonda

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Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapan Ferit Karahan imzalı 'Cinlerin Düğünü', 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor. Aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve kuşaklar boyunca aktarılan görünmez bağlar üzerinden kurduğu hikâyeyle dikkat çeken film, Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatıyor. Başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı filmde, Tuba Ünsal, Deniz Barut ve Hasibe Eren gibi usta ve genç isimler yer alıyor.