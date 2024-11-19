Çıplak Richard İstanbul’da giyindi

OYUNA İLGİ BÜYÜKTÜ
Almanların ünlü oyunu '3.Richard'ın yolu bu kez Türkiye'ye düştü. Sergilendiği her ülkede büyük ilgi gören oyunda başrolü Lars Eidinger oynuyor.
Eleştirmenlerin "Karanlıkta bile parlıyor" sözleriyle övdüğü Eidinger, İKSV'nin düzenlediği Tiyatro Festivali kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Önceki akşam sergilenen oyun, büyük ilgi gördü.
ORİJİNALİ GİBİ DEĞİLDİ
Ancak gecenin en çok konuşulan konusu; 3. Richard'ın iç çamaşırı oldu. Oyunun orijinalinde başrol oyuncusu Eidinger, 20 dakikalık bölümde çırılçıplak sahneye çıkıyordu.
İstanbul'daki gösteride ise bu bölümde başrol oyuncusu iç çamaşırıyla oynamaya devam etti. Bu durum sanatseverler arasında '3. Richard'a don ayarı' esprilerine neden oldu.