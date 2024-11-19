Çıplak Richard İstanbul’da giyindi

Almanların ünlü oyunu '3.Richard'ın yolu bu kez Türkiye'ye düştü. Sergilendiği her ülkede büyük ilgi gören oyunda başrolü Lars Eidinger oynuyor.Eleştirmenlerin "Karanlıkta bile parlıyor" sözleriyle övdüğü Eidinger, İKSV'nin düzenlediği Tiyatro Festivali kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Önceki akşam sergilenen oyun, büyük ilgi gördü.Ancak gecenin en çok konuşulan konusu; 3. Richard'ın iç çamaşırı oldu. Oyunun orijinalinde başrol oyuncusu Eidinger, 20 dakikalık bölümde çırılçıplak sahneye çıkıyordu.İstanbul'daki gösteride ise bu bölümde başrol oyuncusu iç çamaşırıyla oynamaya devam etti. Bu durum sanatseverler arasında '3. Richard'a don ayarı' esprilerine neden oldu.