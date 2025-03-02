Oyuncu Saadet Işık Aksoy, önceki gün Etiler'deki bir etkinlikte görüntülendi. Sık sık yurt dışındaki projelerde yer alan Aksoy, oradaki oyuncuların standartları ile Türkiye'deki oyuncuları kıyasladı. Oyuncu, "Oradaki çalışma şartları sert bir şekilde kanunlar ile belirleniyor. Birlikte çalıştığınız insanların tavrı mükemmel. Türkiye'de ise son yıllarda sendikamız bize yardımcı oluyor, yani artık bir sendikamız var en azından" dedi.Aksoy, kızı Marisa Gürcan Kıraner'den de şöyle bahsetti: "Büyüdükçe her şey kolaylaşıyor, çok güzel bir his. Çocuk hayatta en önemli şeyin size ne olduğunu hatırlatıyor. Ben çizgileri olan bir anneyim, bir çizgiye kadar rahat hareket ederim ama o çizgiye kadar işte."