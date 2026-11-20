Özcan Deniz'in, hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Son Yemek' filminin galası yapıldı. Filmin senaryosunda insani duyguları ön plana çıkardığını söyleyen Deniz, büyük bir hikâyeyi sade ve etkileyici bir dille anlatmaya çalıştığını dile getirdi. Deniz, filminin ana fikrini ise "Küçük dertler geveze, büyük dertler sessizdir" sözleriyle özetledi.

Türk seyircisini güldürmenin mi yoksa ağlatmanın mı daha zor olduğu sorusunu yanıtlayan Deniz, ağlatmanın çok daha zor olduğunu söyledi. Televizyon projeleriyle ilgili de açıklama yapan sanatçı, ekranlara kırgın olmadığını ancak yorulduğunu belirterek, "Biraz artık kendime zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumu büyütmek istiyorum" diye konuştu. Galaya Burak Sergen de eşi Gizem Sergen ve doktorları Fatih Kırar ile birlikte katıldı. Eşiyle evliliklerinin çok iyi gittiğini söyleyen Sergen "Hayatımızın merkezinde aşk var" dedi.