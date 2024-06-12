Çocuğuna kalan ev borçlara gitti

Beste Açar-Evren Bölek evliliğindeki krizimanşete taşımıştı. Evren Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemeyince eve haciz gelmiş, Beste Açar da borcu ödemek zorunda kalmıştı.Duruma çok sinirlenen Açar'ın bu olay sonrası bitmeyen borçları nedeniyle bir yıllık eşinden boşanma kararı aldığı öğrenilmişti.Beste Açar'ın boşanmak istediği Evren Bölek'in "Ben boşanmam" diye ayak direttiği öğrenildi.BesteAçar'la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Açar'a, eski kocası Engin Haravon'un ayrılırken bir ev bıraktığı öğrenildi. Haravon bu evi Beste'ye oğulları Rüzgar'ın geleceği için bırakmış.Beste Açar'ın eski eşi Engin HaravonAncak Beste'nin evi satıp şu anki eşi Evren Bölek'in bitip tükenmeyen borçlarını kapattığı anlaşıldı. Yani Beste, parasız kaldı.