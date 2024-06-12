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Giriş Tarihi: 13.6.2024

Çocuğuna kalan ev borçlara gitti

Eski eşi Engin Haravon, boşanırken Beste Açar’a çocuklarının geleceği için bir ev bırakmıştı. Beste’nin o evi satarak parasıyla kocası Evren Bölek’in bitip tükenmeyen borçlarını kapattığı ortaya çıktı

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Çocuğuna kalan ev borçlara gitti
EVE İCRA BARDAĞI TAŞIRDI
Beste Açar-Evren Bölek evliliğindeki krizi GÜNAYDIN manşete taşımıştı. Evren Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemeyince eve haciz gelmiş, Beste Açar da borcu ödemek zorunda kalmıştı.



Duruma çok sinirlenen Açar'ın bu olay sonrası bitmeyen borçları nedeniyle bir yıllık eşinden boşanma kararı aldığı öğrenilmişti.


Beste Açar'ın boşanmak istediği Evren Bölek'in "Ben boşanmam" diye ayak direttiği öğrenildi.

BESTE PARASIZ KALDI
Beste Açar'la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Açar'a, eski kocası Engin Haravon'un ayrılırken bir ev bıraktığı öğrenildi. Haravon bu evi Beste'ye oğulları Rüzgar'ın geleceği için bırakmış.


Beste Açar'ın eski eşi Engin Haravon

Ancak Beste'nin evi satıp şu anki eşi Evren Bölek'in bitip tükenmeyen borçlarını kapattığı anlaşıldı. Yani Beste, parasız kaldı.
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Çocuğuna kalan ev borçlara gitti
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