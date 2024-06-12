Çocuğuna kalan ev borçlara gitti

EVE İCRA BARDAĞI TAŞIRDI
Beste Açar-Evren Bölek evliliğindeki krizi GÜNAYDIN
manşete taşımıştı. Evren Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemeyince eve haciz gelmiş, Beste Açar da borcu ödemek zorunda kalmıştı.
Duruma çok sinirlenen Açar'ın bu olay sonrası bitmeyen borçları nedeniyle bir yıllık eşinden boşanma kararı aldığı öğrenilmişti.
Beste Açar'ın boşanmak istediği Evren Bölek'in "Ben boşanmam" diye ayak direttiği öğrenildi.
BESTE PARASIZ KALDI
Beste
Açar'la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Açar'a, eski kocası Engin Haravon'un ayrılırken bir ev bıraktığı öğrenildi. Haravon bu evi Beste'ye oğulları Rüzgar'ın geleceği için bırakmış.
Beste Açar'ın eski eşi Engin Haravon
Ancak Beste'nin evi satıp şu anki eşi Evren Bölek'in bitip tükenmeyen borçlarını kapattığı anlaşıldı. Yani Beste, parasız kaldı.