‘Çocuğunu kaybeden annelerin gözü yaşlı, yüreği yanıktır’

Geçen yıl oğlunu kaybeden Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Kıbrıs'ta konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyman, buruk bir Anneler Günü geçirdiğini belirterek şunları söyledi: "Anneler Gününe özel bugün Kıbrıs'ta sahnedeyiz, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Benim gözüm hep yaşlı, yüreğim yanık, ağlayarak sahneye çıkıyorum. Sahnem olduğu için mezarına gidemedim. Yardımcımız gitti, orada beni görüntülü aradı. Anneler günümüzü kutladık oğlum ile. Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu acıyı yüreğimize gömerek sahneye çıkıyoruz."