‘Çocuğunun masraflarına katkısı olmayan bir baba’

Gizem Sabancı Helvacıoğlu ve eşi Fuat Koray Helvacıoğlu'nun 410 milyon tazminat ve nafaka talep etmesi boşanma hikayesine anne Aynur Özderici de dahil oldu. Özderici, "Kızım Gizem Sabancı Helvacıoğlu ve Fuat Koray Helvacıoğlu evlendikleri zaman kızıma ait rezidansta oturdu. Evin ve müşterek çocuğun masraflarının çoğunluğu kızım tarafından karşılanmıştır. Boşanma sürecinde de müşterek çocuğun tüm sağlık, bakım, eğitim ve benzeri tüm harcamalarını kızım tek başına karşılamakta olup baba olarak Fuat Koray Helvacıoğlu'nun öz çocuğunun masraflarına en ufak bir katkısı bulunmamaktadır" dedi.Aynur Özderici, "Boşanma davası 2 yıldan uzun süredir devam etmektedir. Kızım Gizem Sabancı Helvacıoğlu'nun aldığı boşanma kararında hiçbir etkim olmamakla birlikte, boşanma sürecinde kızımın yanında olmam ve ona maddi-manevi destek vermem bir annelik vazifesidir. Kızım Gizem Sabancı Helvacıoğlu, boşanma davasında boşanma ve müşterek çocuğun velayeti dışında tazminat veya nafaka adı altında hiçbir maddi talepte bulunmamaktadır. Kızım, müşterek çocuğu için dahi nafaka talebinde bulunmuyor. Fuat Koray Helvacıoğlu ise 2 ayrı boşanma davası açarak toplamda 410 milyon tazminat ve nafaka talebinde bulunmuştur.Kızım ve Fuat Koray Helvacıoğlu, evlenmeden önce mal ayrılığı sözleşmesi yapmış ve birbirlerinden maddi hiçbir talepte bulunmayacaklarını kararlaştırmış olmalarına rağmen Fuat Koray Helvacıoğlu'nun 2 ayrı boşanma davası açarak toplamda 410 milyon tazminat ve nafaka talep etmesi, boşanmayı zenginleşmeye çevirmeyi amaçladığını göstermektedir" dedi. Özderici sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuat Koray Helvacıoğlu, boşanma davası sürecinde, kızımı psikolojik olarak yıpratarak talep ettiği 410 milyonu ödememizi sağlamaya çalışmaktadır. Fuat Koray Helvacıoğlu, bu amacına ulaşmak için kızım ve benim aleyhime yalan haberler yaptırmakta, Cimer'e aynı dilekçeyi defalarca göndererek kamu makamlarını gereksiz meşgul etmekte, sosyal medya hesaplarından aşağılayıcı ve küçük düşürücü beyan ve yorumlarda bulunmaktadır. Fuat Koray Helvacıoğlu, yargılama sonucunda haksız bulunacağını ve talep ettiği maddi menfaatlerini elde edemeyeceğini bildiği için kızım ve benim üzerindeki psikolojik şiddetini iyice arttırarak 26.01.2024 tarihinde bir programına katılarak yalan beyanlarla kızımı ve beni hedef alan konuşmalar yapmış, hakaret ve küçük düşürmeyi amaçlayan yalan beyanlarda bulunmuş, sırf maddi menfaat elde etmek için o dönemde henüz bebek olan kendi öz çocuğunun ev içindeki kıyafet değiştirme, kişisel bakım ve benzeri özel görüntülerini magazine servis ederek TV'de yayınlatmıştır.Fuat Koray Helvacıoğlu, kızımın şoförü tek başına araç ile seyir halindeyken, trafik güvenliğini tehlikeye atar şekilde arkadan korna çalarak hızla önüne geçmiş, manevra yaparak aracı önüne kırarak durmasını sağlamış ve şoföre bana iletmesi için küfür, hakaret ve tehdit içeren sözler söylemiştir. Fuat Koray Helvacıoğlu aleyhine koruma kararları aldım. Aynı zamanda savcılık tarafından Koray Helvacıoğlu hakkında bana karşı gerçekleştirdiği hakaret ve tehdit eylemleri nedeniyle soruşturma açıldı. Fuat Koray Helvacıoğlu hukuka aykırı davranışlarına son vermemekte, hakkımda hakaret ve küçük düşürmeyi hedefleyen yalan haberler yaptırmakta, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne kirada bulunan taşınmazımla ilgili yalan ihbarda bulunmaktadır."