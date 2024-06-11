Çocuk savaşını Wilma kazandı

Wilma Elles'le ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş bir kez daha mahkemelik oldu. Göğüş, Elles'in çocuklarıyla görüşmesine engel olduğunu öne sürerek 'çocuk teslimi' ve 'çocukla kişisel ilişkinin kurulması' kararına uymadığını iddia ederek eski eşinin ikişer kez cezalandırılmasını istedi.Mahkeme yapılan incelemelerde, tarafların çocuk teslimi ve çocukla ilgili kişisel ilişki kurulmasına dair bir talebinin olmadığını belirledi. Mahkeme, şikayet edenin herhangi bir başvurusunun, şikayet usulüne uygun teslim emrinin olmadığını tespit ederek Göğüş'ün şikayetini reddetti.