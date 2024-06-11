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Giriş Tarihi: 12.6.2024

Çocuk savaşını Wilma kazandı

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Çocuk savaşını Wilma kazandı
Wilma Elles'le ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş bir kez daha mahkemelik oldu. Göğüş, Elles'in çocuklarıyla görüşmesine engel olduğunu öne sürerek 'çocuk teslimi' ve 'çocukla kişisel ilişkinin kurulması' kararına uymadığını iddia ederek eski eşinin ikişer kez cezalandırılmasını istedi.



MAHKEMEDEN RET
Mahkeme yapılan incelemelerde, tarafların çocuk teslimi ve çocukla ilgili kişisel ilişki kurulmasına dair bir talebinin olmadığını belirledi. Mahkeme, şikayet edenin herhangi bir başvurusunun, şikayet usulüne uygun teslim emrinin olmadığını tespit ederek Göğüş'ün şikayetini reddetti.
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Çocuk savaşını Wilma kazandı
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