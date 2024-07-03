Çocuklar gibi sevindik

Tayfun Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile Türk bayrağı açarak, "Türk Milli Futbol takımımızı tebrik ediyorum. Çeyrek finalde başarılar diliyorum" dedi.Oyuncu Utku Ateş, maçı statta izleyenlerdendi. Almanya sokaklarında Türk bayrağı açan Ateş, "Bizim çocuklar için geldik" dedi.Maçı Almanya'da statta izleyen Kenan Doğulu, galibiyetin ardından soyunma odasına koştu. Futbolcularla bir araya gelen Doğulu, "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" diye konuştu.Barış Arduç, Sarp Apak ve Can Bonomo, maçı Çeşme'de birlikte izledi. Üç arkadaş, maç sonunda birbirlerine sarılıp çeyrek finali kutladı.Emre Karayel, A Milli Takım'a destek verdi: "Değil Avrupa tüm dünyayı dize getirmiş bir ceddin torunları sizsiniz. Ne maçlar oynadı bu takım!"