felaketinin üzerinden bir aydan fazla geçmesine rağmen ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde de Didem Balçın, İdil Fırat, Mustafa Keser, Serkan Çağrı, Beste Korkmaz gibi isimler deprem bölgesindeydi.Hatay Şehir Stadyumuna kurulan çadır kentte çocuklarla bir araya gelen Keser ile Çağrı, onlarla şarkı söyledi. Bu kez oğlu ve eşiyle birlikte deprem bölgesine giden Çağrı, "Minik yavrularımıza yaşadıkları acıları bir an olsun unutturabilmek için ziyaretlerimize devam ediyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler" dedi.