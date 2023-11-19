Çocuklar Luna ile bilimle tanışıyor

MinikaÇOCUK'ta yayınlanan 'Luna'nın Bilim Dünyası' çizgi dizisi, ilk dört sezonuyla heyecan uyandırmıştı. Yayınlandığı günden bu yana çocukların yeni bölümlerini merakla beklediği çizgi dizi, 5. sezonuyla MinikaÇOCUK'a geri döndü. Emmy ödüllü yazar Joe Murray tarafından kaleme alınan dizi, çocuklara bilimi en eğlenceli haliyle sunmaya devam ediyor. Dizide bilim tutkunu altı yaşındaki Luna, kardeşi Jüpiter ve evcil dostu Clyde ile eğlenceli ve öğretici maceralara atılıyor. 'Luna'nın Bilim Dünyası', her gün 10.30 ve 15.30'da çocuklarla buluşuyor.