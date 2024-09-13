‘Çocuklar okula başladı’

Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden iki yakın arkadaş, proje okumalarının devam ettiğini dile getirdi. Kobal, "Yeni projem için çok heyecanlıyım.Sezon artık benim için başladı" diyerek güldü. Tatilinden de bahseden Kobal, "Yaz güzel geçti, ailecek güzel tatiller yaptık. Şimdi çocukların okul zamanı geldi. Her anne gibi ben de zorluklar yaşıyorum bu süreçte ama hallolacak şeyler. Her çocuklu ailenin yaşadığı şeyler" dedi.