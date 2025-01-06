‘Çocuklar telefonu bırakıp satranca başlasın’

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filminin galası geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. 10 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin galasında ekip basın mensuplarıyla bir araya geldi. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, "Adı gibi, şampiyonlara yakışır bir film oldu. Filmin ana teması satranç ve aile. Eski aile değerlerini hatırlatıyor. Bu filmi izleyenler satranç üzerine çok şey öğrenecek. Kadro, senaryo ve müzikler birleşince, film bambaşka bir hâle geldi" dedi. Filmin oyuncularından Büşra Pekin, "Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyorduk. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ayrıca bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi" dedi.

Filmde rol alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar ise şunları söyledi: "Bizi izleyen çocuklar artık ellerini o akıllı telefonlardan çekip satranç oynamaya başlasınlar. İnşallah bu film böyle bir başlangıca vesile olur." Galaya katılanlar arasında merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da vardı. Sunal, "Babamı Erdal abi canlandırdı. Büşra ile çalışmak da çok keyifliydi. Bu yüzden ayrı bir heyecan yaşadım. Bildiğiniz gibi benim hayatım çocuklar. Onlardan müthiş ilham ve enerji alıyorum" diye konuştu. Filmin seslendirmesinde Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Deniz, Kubilay Aka gibi isimler de var.

'ÇOCUKLARLA İLGİLİ BİR PROJE OLUNCA AKAN SULAR DURUYOR'

Şam'piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları filmine sesiyle renk katan Ajda Pekkan, projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: "Çalışmalarımın içindeyken başımı kaşıyacak vaktim yokken, çok değer verdiğim Polat Yağcı bana böyle bir teklifte bulunduğu zaman seve seve evet dedim. Çocuklarla ilgili bir proje olunca akan sular duruyor. Çocuklar her şeyden daha önemli. Bu filmin çocuklara da çok yararlı olacağını düşündüm. İlk defa da dublaj yaptım. Zor bir işmiş. Herkes bana bakarken içimdeki çocuğu çıkartmam çok zor oluyordu. Yine de ayarlayıp yapmaya çalıştım. Oradaki tek dişi bendim. Kahkaha atarak 'At' olarak vardım. O yüzden o atı çok sevdim."