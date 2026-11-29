Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri çocuklar yararına düzenlenen alışveriş etkinliğinde buluştu. TOÇEV yararına, Aslı Özdemir'in ev sahipliğinde İstanbul
'da gerçekleşen davete birçok ünlü isim katıldı. Yılbaşı süslemeleriyle yeni yıl havasını boğaza taşıyan etkinlikte konuklar, alışveriş yaparken çocukların eğitimine de destek verdi. Şenlik boyunca TOÇEV'in "Okumak her çocuğun hakkıdır" teması öne çıktı. Etkinliğe katılan Aslıhan Doğan Turan
, "Çocuklarımız her şeyimiz, çocukların hayatına küçük de olsa bir katkıda bulunmak çok önemli" dedi. Davetli Derin Mermerci de, TOÇEV'e katkı sağlamak için kendi gardırobundan ceket ve ayakkabılar getirdiğini söyledi.