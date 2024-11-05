Çocuklara yazma-çizme sevgisi aşılamak bana ilham veriyor

Kitapları 30'dan fazla dile çevrilen, çoksatar listelerinin vazgeçilmez ismi ve ödüllü yazar-illüstratör Benji Davies, 8. D&R Kitap Fuarı kapsamında ilk kez Türk okurlarıyla buluştu. Davies, 'Dedemin Adası', 'Yalnız Balina' ve 'Kar Tanesi' gibi çocuk edebiyatında önemli bir yer edinen eserlerini D&R Bağdat Caddesi'nde sevenleri için imzaladı. Küçük okurlarının imza almak için uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte Davies, "Kitaplarımın dünyanın dört bir yanında okurlarla buluşması harika, ancak burada gördüğüm ilgi beklentilerimin çok daha ötesindeydi" dedi. Gerçek hikayelerin hem çocuklar hem yetişkinlerle aynı şekilde bağ kurduğunu belirten Davies, şunları söyledi: "Küçükken duygusal dünyamla çok iç içeydim. Kendimi çizerek ve yazarak ifade ederdim; duygularımı bu yolla anlatabiliyordum. Şimdi, bir yetişkin olarak, bu bağlantıyı hala koruyorum.Eserlerimde hep kendi deneyimlerimi yazdım. Bu yüzden, kendinize ve hissettiklerinize sadık kalarak yazdığınızda çocuklarla ya da yetişkinlerle bağ kurmanın aslında aynı olduğunu düşünüyorum. Gerçek olan kaleme döküldüğünde veya resmedildiğinde, ortaya çıkan hikayenin okurlarla evrensel bir bağ kurarak ülke sınırlarını aştığını, hatta bu sınırları kaldırdığını düşünüyorum." "Çocuklara yazma ve çizme sevgisini aşılamak bana ilham veriyor" diyen Davies, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel okurlarına mesaj verdi: "Sevgili çocuklar, eğer çizim yapmayı veya yazmayı seviyorsanız, kalemlerinizi elinize alın, hayallerinizi sayfalara dökün. Hayal gücünüzle renk kattığınız hikayeleriniz ve çizimleriniz üstünde her gün biraz daha pratik yapın. Bu değerli yolculukta pes etmeden, adım atmaya devam edin. Belki bir gün sizin de kitaplarınız raflarda yerini alır ve başkalarına ilham olur" diyerek düşüncelerini aktardı.