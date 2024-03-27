‘Çocuklarım sosyal medya bağımlısı olmasın’

İki çocuk annesi olan Paris Hilton, katıldığı bir panelde sosyal medya bağımlılığı hakkında konuştu. Ocak 2023'te oğlu Phoenix'i ve 10 ay sonra kızı London'ı kucağına alan Hilton, sosyal medyayı çok kullanıyor, çocuklarının videolarını paylaşıyor. Panelde "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz" diyen ünlü yıldız şöyle konuştu: "Çocuklarımın, sosyal medyanın dışında bir dünyada yaşamalarını isterim. Bu bağımlılık onlardan çok şey götürüyor. Çocuklar artık dışarı çıkıp oyun oynamıyor çünkü herkes telefonlarıyla çok meşgul."