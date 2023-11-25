Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar

Pelin Akil önceki gün reklam yüzü olduğu markanın lansmanında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Cilt bakımına önem verdiğini söyleyen oyuncu "Bol bol su tüketiyorum, yüzüm makyajlı ise silmeden uyumuyorum" dedi. Sözlerine devam eden oyuncu "Görüştüğüm birkaç proje var. Onun dışında çocuklarla ilgileniyorum. Alin, tenis oynuyor. Güzel vuruşları var. Son olarak Dubai'ye gittik ailece. Çocuklarla tatil yapmayı seviyorum" dedi. Sosyal medyada kendisine yöneltilen yapıcı eleştirileri dikkate aldığını söyleyen oyuncu, "Hakaret boyutuna gelen eleştiriler oluyor. Düşünün 'Çocuklarını ayırıyorsun!' falan diyorlar. Beni üzüyor tabii ki bu durumlar" dedi. Oyuncu "Evde oturduğumda kendimi işe yaramaz hissediyorum. Oyunculuğu çok seviyorum. Yeri geliyor çocukları ben de sete götürüyorum. Yoğun çalışma şartlarından çok şikayetçi olan biri değilim" diye konuştu.