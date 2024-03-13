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Giriş Tarihi: 14.3.2024

Çocuklarımız hadisleri öğreniyor

‘Hikayelerle 40 Hadis’ adlı çizgi dizi, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programında her akşam atv ekranlarına geliyor. Hatipoğlu, “Bu çizgi hikayeler sayesinde çocuklarımız Peygamber Efendimiz’i, yüce dinimizi daha iyi öğrenecek” dedi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Çocuklarımız hadisleri öğreniyor
'BU HİKAYELERİ ANNE BABALAR DA İZLEMELİ'
TURKUVAZ Medya'nın çocuk kanalları Minika ve Minika Go, bu ramazanda çocuklar için özel bir hazırlık yaptı. Bunlar arasında 'Hikayelerle 40 Hadis' adlı çizgi dizi de var. Bu yapım, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programında da ekrana geliyor.



Hatipoğlu, "Her akşam çocuklarımızı ekran başına bekliyoruz. Bu onların hissesi… Onlara Peygamber Efendimiz'in ölümsüz sözlerinden ibret alacakları güzel sözleri paylaşıyoruz. Böylece çocuklarımızın dinimizi daha iyi anlayıp ona daha sıkı sarılmalarını sağlayacağız. Tabii ki yalnız çocuklarımız değil, anne-baba tüm aileye ekranda bu hadisleri izlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
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Çocuklarımız hadisleri öğreniyor
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