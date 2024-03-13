Çocuklarımız hadisleri öğreniyor

TURKUVAZ Medya'nın çocuk kanalları Minika ve Minika Go, bu ramazanda çocuklar için özel bir hazırlık yaptı. Bunlar arasında 'Hikayelerle 40 Hadis' adlı çizgi dizi de var. Bu yapım, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programında da ekrana geliyor.Hatipoğlu, "Her akşam çocuklarımızı ekran başına bekliyoruz. Bu onların hissesi… Onlara Peygamber Efendimiz'in ölümsüz sözlerinden ibret alacakları güzel sözleri paylaşıyoruz. Böylece çocuklarımızın dinimizi daha iyi anlayıp ona daha sıkı sarılmalarını sağlayacağız. Tabii ki yalnız çocuklarımız değil, anne-baba tüm aileye ekranda bu hadisleri izlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.