Çocukların sesi oldu

Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Ünlü yıldız, daha önce İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddete duyarsız kalmayıp yardım çağrısında bulunmuştu. Jolie, "Sivil kayıpları önleyecek her şey yapılmalı. Pek çok kişi gibi ben de tıbbi yardım çalışmalarına bağışta bulundum" dedi.Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, önceki gün Gazze'ye destek olmak için yeni bir paylaşımda daha bulundu. Katledilen çocuklara dikkat çeken Jolie, "Gazze, neredeyse yirmi yıldır açık hava hapishanesi ve hızla toplu mezar haline geliyor. Öldürülenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Bütün aileler dünyanın gözleri önünde katlediliyor" dedi.