Çocuklarıyla Ailefest’i ziyaret ettiler

Ünlü oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, çocuklarıyla birlikte Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret etti. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen festivalin renkli atmosferine katılan çift, çocuklarıyla birlikte alandaki etkinlikleri gezerek keyifli vakit geçirdi.

Yoğun çalışma tempolarından fırsat buldukça aileleriyle vakit geçirmeye özen gösteren ikili, AileFest'te çocuklara ve ailelere yönelik hazırlanan etkinlik alanlarını da ziyaret etti. Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebilmesini amaçlayan festival; çocuk etkinliklerinden atölyelere, kültür-sanattan sahne gösterilerine kadar gün boyu farklı yaş gruplarına yönelik birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. AileFest, 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör