Çocuklarıyla beraber babasını anacak

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici; babası Ergün Şenlendirici'yi anmaya hazırlanıyor. 1997 yılında henüz 39 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ergün Şenlendirici, kısa bir süre İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun mehter bölümünde trompet sanatçısı olarak görev almış ve toplulukla konserler vermişti. Mehterbaşı Şükrü Alkan'ın şefliğinde mehter grubuyla birlikte sahneye çıkacak olan Şenlendirici'ye bu özel konserde kardeşi Volkan, oğlu Ergün ve kızı Naz da eşlik edecek. İlk kez ailece sahneye çıkarak, babasını anma heyecanı yaşayan Şenlendirici, "25 Şubat akşamı AKM'de Şenlendirici tutulması yaşanacak" dedi.