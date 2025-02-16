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Giriş Tarihi: 17.2.2025

‘Çok aldatıp çok hediye alan erkekler var’

Funda Arar, Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Kendisinin 14 Şubat'ı çok önemsemediğini belirten Arar, "Zaten çalıştığımız için moda çok giremiyoruz. Benim için önemli olmasa da güzel şeylere vesile olduğunu düşünüyorum. Çiftler birbirine hediye alıp güzel zaman geçiriyor. Tabii çok aldatıp çok hediye alan erkekler de var" dedi. Oğlu Aras ile çok vakit geçirdiğini belirten Arar, şöyle devam etti: "11 yaşında ergenlik çatışmaları başladı. Okulla ilgili motive etmeye çalışıyoruz. Öğretmenlik yapmış olduğum için bazen arkadaşları geliyor, onlara ders çalıştırıyorum."

‘Çok aldatıp çok hediye alan erkekler var’
Funda Arar, 14 Şubat akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Ben 14 Şubat'ı önemsemiyorum ve hiçbir beklentim de olmuyor. Benim hayatta aldığım en önemli hediye oğlum Aras" dedi. Çocuğu ile vakit geçirmeye özen gösterdiğini söyleyen Arar, "Şu aralar ergenlik durumları var. Şimdiki çocuklar 11 yaşında ergenlik çatışmalarına başlıyor. Onu sürekli okulla ilgili motive etmeye çalışıyoruz. Daha önce öğretmenlik yaptığım için şu anki müfredatı öğrendim. Evde hem oğluma hem de arkadaşlarına bol bol ders çalıştırıyorum" dedi.
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‘Çok aldatıp çok hediye alan erkekler var’
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