‘Çok aldatıp çok hediye alan erkekler var’

Funda Arar, 14 Şubat akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Ben 14 Şubat'ı önemsemiyorum ve hiçbir beklentim de olmuyor. Benim hayatta aldığım en önemli hediye oğlum Aras" dedi. Çocuğu ile vakit geçirmeye özen gösterdiğini söyleyen Arar, "Şu aralar ergenlik durumları var. Şimdiki çocuklar 11 yaşında ergenlik çatışmalarına başlıyor. Onu sürekli okulla ilgili motive etmeye çalışıyoruz. Daha önce öğretmenlik yaptığım için şu anki müfredatı öğrendim. Evde hem oğluma hem de arkadaşlarına bol bol ders çalıştırıyorum" dedi.