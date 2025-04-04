KaanYıldırım ve Pınar Deniz çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına aldı. Sessiz sedasız bir şekilde doğum sürecini atlatan çift, önceki gün Maslak'taki özel bir hastanede görüntülendi. Yıldırım, "Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş bu duyguyu. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi. Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu da dile getiren Kaan Yıldırım, çocuklarının ismiyle ilgili de "Hakan, benim babamın adı. Fikret'in de anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek. O yüzden koyduk bu ismi" diye konuştu. Anne Pınar Deniz ise basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.