‘Çok enerjik bir çocuktum’

Oyuncu Alina Boz, Bir Dilek Tut Derneği'nin etkinliğinde çocuklarla buluştu. Boz, hep enerjik bir çocuk olduğunu ancak 12 yaşından itibaren setlerde yer aldığı için bazı şeyleri erken yaşta deneyimlediğini anlattı.Oyuncu, "Okulda tiyatro kurslarına katılır, etkinliklerin hepsinde bulunurdum. Ancak erken yaşta çalışmaya başlamam çocuklukla yetişkinlik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı" dedi. Şiddetin eğitim kurumlarına kadar indiğine dikkat çeken Boz, Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırıyı örnek verip "Eskiden zorbalık sözlü tacizle sınırlıydı, bugün tehlikeli boyutlara ulaştı" dedi.