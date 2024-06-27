A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Ünlüler de bu başarıya kayıtsız kalmadı ve milli takıma tebrik mesajları yağdırdı. Ajda Pekkan, Filiz Akın, Nebahat Çehre, Yağmur Tanrısevsin, Pınar Deniz, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimler, maçı izleyip bu heyecanı tüm Türkiye ile paylaştı."Sevinç gözyaşlarıyla izledik maçı. Bu gururu bize yaşatan Milli Takım'ımıza çok teşekkür ediyoruz.""Tebrikler Milli Takım. Sen kupalara layıksın.""Bu nasıl heyecan? Tebrikler Türkiye.""Durmak yok yola devam.""Tebrikler bizim çocuklar.""Çok yaşayın çocuklar.""Daha güzeli yok."