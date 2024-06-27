A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Ünlüler de bu başarıya kayıtsız kalmadı ve milli takıma tebrik mesajları yağdırdı. Ajda Pekkan, Filiz Akın, Nebahat Çehre, Yağmur Tanrısevsin, Pınar Deniz, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimler, maçı izleyip bu heyecanı tüm Türkiye ile paylaştı.
Filiz Akın:
"Sevinç gözyaşlarıyla izledik maçı. Bu gururu bize yaşatan Milli Takım'ımıza çok teşekkür ediyoruz."
Mustafa Ceceli:
"Tebrikler Milli Takım. Sen kupalara layıksın."
Pınar Deniz:
"Bu nasıl heyecan? Tebrikler Türkiye."
Yağmur Tanrısevsin:
"Durmak yok yola devam."
Metin Şentürk:
"Tebrikler bizim çocuklar."
Ajda Pekkan:
"Çok yaşayın çocuklar."
Nebahat Çehre:
"Daha güzeli yok."