Çorum’da ‘efsane’ gala

Selçuk Aydemir'in yönettiği, Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş gibi isimlerin rol aldığı 'Efsane' filminin ilk galası, çekimlerin gerçekleştiği Çorum'da yapıldı. Galaya filmin oyuncularından Ahmet Kural, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay katıldı.Filmde 'Özgür' ve 'Sadık' isimli ikiz kardeşe hayat veren Kural, "Çorum'da olduğum ve burada çekimleri yaptığımız için çok mutluyuz. Aramızda olmayan oyuncu arkadaşlarımız adına da çok teşekkür ederim, hepsinin selamı var. İnşallah bol bol gülersiniz. Biraz klişe olacak ama biz çok güldük, eğlendik. Çorum'un harika doğasını, tarihini vs. filmde göreceğiz" diyerek Çorumlulara teşekkür etti. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıldığı film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşuyor.