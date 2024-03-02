19 şarkı söyledi ama beğenilmedi!

Hindıstan'ın en zengini iş adamı Mukesh Ambani'nin oğlunun düğün öncesi eğlencesinde sahneye çıkan Rihanna hayranlarını üzdü. Kişisel serveti 114 milyar dolar olan Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant, temmuz ayında dünyaevine girecek. Milyarder iş insanı oğluna düğün öncesinde de üç günlü bir festival düzenliyor. Bu kapsamda Rihanna da bir konser verdi. Uzun süredir sahnelerden uzak olan Rihanna, 90 dakika boyunca sahnede kaldı. Toplamda 19 şarkı seslendirdi. Rihanna bu performans için 6.3 milyon dolar aldı. Dakikası yaklaşık 700 bin dolar para kazanan Rihanna'nın sahne performansı, hiç dans etmemesi, şarkılarını da yeteri kadar heyecanlı söylemediği öne sürüldü. Mukesh Ambani daha önce de kızının düğününde 6 milyon dolar karşılığında Beyonce'u sahneye çıkarmıştı.