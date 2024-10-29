Cumhuriyet Balosu’nda 101’inci yıl coşkusu

Türk Böbrek Vakfı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balo düzenledi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğindeki davete Lili Garih, Prof. Dr. İsmet Nane, Burçin Nane, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Türkan Şerbetçi, Aynur Arıkan, Eylem Şenkal, Türkan Gürsel, Canan Salargil, Melis Babadağ – Tolga Hancı, Serra Usta, Gülüzar Gün Aslan ve Ayşe Onat gibi çok sayıda isim katıldı.Timur Erk yaptığı konuşmada; "Ülkemizin barışına göz dikenlere inat Cumhuriyetimizi 101. yılını coşkuyla idrak ediyoruz" dedi.