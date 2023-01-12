Cüneyt Arkın’ın mirası kriz çıkardı

MAHKEMEDE AÇIKLANDIYeşılçam'ınusta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti. Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Usta oyuncunun vasiyetiyle ilgili detaylaraulaştı.İLK EŞİ GÜLER MOCAN'DIArkın'ın hazırladığı vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı. Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti.Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır.