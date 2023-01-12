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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Cüneyt Arkın’ın mirası kriz çıkardı

Cüneyt Arkın’ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname açıklandı. Arkın, Levent’teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Cüneyt Arkın’ın mirası kriz çıkardı
MAHKEMEDE AÇIKLANDI
Yeşılçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da 84 yaşında vefat etmişti. Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Usta oyuncunun vasiyetiyle ilgili detaylara GÜNAYDIN ulaştı.




İLK EŞİ GÜLER MOCAN'DI
Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı. Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır ise vasiyetnameye itiraz etti.



Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır.
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Cüneyt Arkın’ın mirası kriz çıkardı
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