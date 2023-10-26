‘Çuval gibi omuzlarda taşındım, hiç yorulmadım’

İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök'ün rol aldığı, aksiyon filmi 'Oyun Bitti'nin galası yapıldı. Gecede gazetecilerle konuşan filmin yönetmeni Gökhan Arı, "Oyun Bitti' hem aksiyon hem gerilim tadında, örneği olmayan bir yapım. Özellikle Z kuşağının çok fazla izleyeceğini düşünüyorum" dedi. Filmde rol alan İlker Aksum, "Sadece Z kuşağını değil, herkesi bekliyorum ben.Artık sinemayı hareketlendirmek lazım. Bizi, bu sektörü yalnız bırakmayın" diye konuştu. Oyuncu İlay Erkök ise şunları söyledi: "Ters köşeler seyirciyi şaşırtacak. Arkadaşlarımın zorlandıkları sahneler oldu ama benim için çok rahattı. İki rol arkadaşım çuval gibi sürekli omuzlarında taşıdı beni, hiç yorulmadım." Çuval gibiydim biraz!"