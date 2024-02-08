‘Daha güzel bir dünya için paylaşalım’

Her şarkısında bir konuyu anlatan ve şarkıların mutlaka içeriği olması gerektiğini düşünen Sinan Özen, yeni şarkısı 'Doldur Doldur'da paylaşım temasını işliyor. Günümüzdeki en büyük sorunun doyumsuzluk ve beraberinde getirdiği mutsuzluk olduğunu söyleyen sanatçı, bunun çaresinin ise paylaşım olduğunu savunuyor. 'Doldur Doldur'un sözü ve müziği 'Senin Ağzını Yerim Ben' şarkısının söz ve müziğini de yazan Mahmut Yazıcı'ya ait. Özen, Emre Bayar tarafından doğu ile batının sentezi şeklinde aranje edilen şarkı için "Tam bir ekip ruhuyla yapılan güzel bir çalışma oldu" diyor. Özen şarkıyı tek cümleyle şöyle anlatıyor: "Daha güzel ve mutlu bir dünya için benmerkezci olmayalım ve paylaşalım."