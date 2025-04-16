‘Daha iki gün önce türkü söyledik’

Kalp rahatsızlığı nedeniyle gece hastaneye kaldırılan ve 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor. Önder'in durumunu öğrenmek için hastaneye giden yakın dostu Yavuz Bingöl, Önder için şunları söyledi: "Haberi duyar duymaz hastaneye gittim. Evvelsi gün, bir saat 20 dakika görüntülü konuştuk, güldük eğlendik. Türkü söyledik. Renkli bir kişiliği var biliyorsunuz. 30 yıla yakın dostluğumuz var. Oktay (Kaynarca), Olgun (Şimşek) hep bir araya gelir türkü söyleriz. İnanılmaz türkü repertuvarı vardır mesela. Önemli bir yazar, iyi bir yönetmendir. Kıvrak zekâya sahiptir, çok iyi hikaye anlatıcısıdır.

Barış sürecine de çok büyük katkı koydu yıllardır. Sırrı'ya gerçekten çok ihtiyaç var. Kanser olduğunu biliyorduk ama hastalık süreciyle ilgili bir şey anlatmıyordu. Bu süreçti çok çalıştı ve kendini ihmal etti. İnşallah sağlıkla ayağa kalkar." Oktay Kaynarca: "Çok sevdiğim saydığım değerli bir sinemacı arkadaşımın başına böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü.Çalıştığı barış sürecinde çok önemli bir isim oldu. Sırrı, renkli kişiliğiyle herkes tarafından sevilen bir insan... Neredeyse barışın yüzü oldu. İnsanlar bir an önce ayağa kalksın diye dua ediyorlar. Dün haberi aldık ve çok üzüldük. Sevgili kardeşimin bir an önce ayağa kalkmasını diliyorum."