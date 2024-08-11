Dakikası bin TL’den sohbet

Kızı A.Ö. ile tartışmasıyla gündem olan Deniz Akkaya, sıkıntılı günler geçiriyordu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akkaya, önceki gün bir uygulama üzerinden hayranlarıyla buluştu. Ünlü manken, canlı yayına bağlanmanın dakikasını ise bin TL olarak belirledi.Deniz Akkaya, uzun süre bu platform üzerinde konuşmalar yaptı. Hakkında merak edilenleri anlattı, özel eşyalarını gösterdi. Haftaya yapacağı yayında dakika ücretini artıracağını söyleyen ünlü manken, tepki çekti. Hayranları, "Bu kadar da olmaz" diye yorum yaptı.