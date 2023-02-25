Darıca’daki sette depremzedeleri ağırladı

Ünlü yapımcı ve senarist Birol Güven, dizilerinin çekimlerini gerçekleştirdiği Darıca'daki setinde deprem bölgesinden gelen afetzedeleri ağırladı. Yüzlerce kişi, hem seti gezdi, hem de oyuncularla bir araya gelip sohbet etti.Şoray Uzun, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner gibi oyuncular, depremzedelere yemek servisi yaptı. Tüm ekip çocuklarla oynayıp onlara moral verdi. Güven, "Yaralarımızı birlikte saracağız. İzmit'te 3 bin depremzede var. Biz de dönüşümlü olarak bu vatandaşlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.