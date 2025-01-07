‘Datça’da şöhretin önemi yok’

Geçtiğimiz aylarda Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu, ŞamPİYONlar filminin galasında yaşamını anlattı. "Mesleğimi hiçbir zaman bırakmadım, mesleğimi seviyorum. Çalışmadığım zaman Datça'dayım" diyen Levendoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabaları sergileyebilecekleri bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da tutunamıyor."