Dava dosyasına giren çiftlik detayı

Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kardeşlerin gözaltına alındığı olay şu şekilde gelişti: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi.Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı. 24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda aralarında Onur A.'nın olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A. ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A. tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekileri lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı. Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'ı kullandı. Soruşturmaya yönelik devam eden çalışmalarda; örgüt içerisinde yer aldığı ve liderliğini yaptığı belirlenen Onur A.'nın daha önceden tutuklandığı öğrenildi. önceki gün yapılan operasyonda ise örgütün elde ettiği iddia edilen dolandırıcılık paralarını aklamakla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler İstanbul'da, Hacı İsrafil S. ise Kars'ta gözaltına alındı. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla gilili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin en kilit isminin İstanbul'da bir doğum kliniği sahibi doktor Refik Ersin E. olduğu tespit edildi. Refik Ersin E.'nin sözde TMSF'den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul'da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Polis, operasyondan önce yurtdışına kaçtığı belirlenendoktorun peşine düştü.