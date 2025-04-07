David Beckham’ın eski koruması ölü bulundu

Futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın eski koruması olan Craig Ainsworth İspanya'da ölü bulundu. The Sun'ın haberine göre, eski Kraliyet Deniz Piyadesi olan Craig Ainsworth'un annesi, sosyal medyada oğlunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölümünden sadece birkaç gün önce Ainsworth'ün veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Gönderide şunlar yazıyordu: "Elveda güzel insanlar. Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu. Çoğunuz için bu bir şok etkisi yaratacak, ancak pandemi, inşa ettiğim her şeyi mahvettiğinden beri son dört yıldır büyük acı yaşıyorum."