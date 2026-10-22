Dayakçı işadamına para cezası

TELEFONUNDA MESAJ GÖRDÜ

MİMAR Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu, 2024 yılında aşk yaşadığı işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. Şahin'in evine giden Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmıştı. İddiaya göre Emircan Şahin, Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm" deyip hakaretlerde bulunmuştu. Talu sabah erken saatlerde gittiği hastaneden darp raporu alarak şikâyetçi olmuş ve dava dosyasına belgeleri delil olarak sunmuştu.

DURUŞMAYA KATILDILAR

Şüpheli Emircan Şahin hakkında, 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şüpheli Şahin, müşteki Talu ve tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan karşılıklı savunmaların ardından dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Şahin hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör