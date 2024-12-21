Dayı 2 geliyor

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın başrolünde oynadığı aksiyon devam filmi 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' için geri sayım başladı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Uğur Bayraktar oturuyor. Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı yeni yılda izleyiciyle buluşacak olan filmin afişi sinema severlerin beğenisine sunuldu. Sevilen bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi'nin devam filmi olan 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2'de, Ufuk Bayraktar'a Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Bora Karakul, Ergül Miray Şahin gibi isimler eşlik ediyor. Çekimleri eylül ayında başlayan film, 7 Şubat 2025'te sinemalarda seyirciyle buluşacak.