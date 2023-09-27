Dedeman ailesi yine karıştı: Yeni patrona dolandırıcılık suçlaması

Ünlü işadamı Murat Dedeman, 2019 yılında vefat etti. İşadamının ölümünün ardından kalan milyarlık miras yüzünden eşi Sevda Dedeman ve kızı Sofia ile önceki evliliğinden olan çocukları Rıfat ve Banu Dedeman arasında kavga çıktı.Şirketin başına Rıfat Dedeman'ın geçmesiyle birlikte son eş Sevda Dedeman ve Sofia, mahkemeye başvurarak hisseleri devretmeleri konusunda baskı gördüklerini ileri sürmüştü.SEVDA Dedeman ve Sofia Dedeman, geçtiğimiz günlerde bu kez savcılığa suç duyurusunda bulundular. İkili, holdingin yeni patronu olan Rıfat Dedeman'ı şirkete ait pay defterinde sahte işlem gerçekleştirmekle suçladılar. İkili, "Devire dayanak olması için sözde bir pay devir sözleşmesi yaratılmış, sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmıştır. Bu resmi belgede sahtecilik suçudur. Rıfat Dedeman dolandırıcılık suçundan yargılanmalı" dedi.