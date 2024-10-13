Demans hastası Willis’in son hali üzdü

Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Zaman zaman kızları Willis'in durumu hakkında bilgi veriyor, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor olsa da, bir otomobilde sürücü koltuğunun yanında seyahat ederken görülen oyuncu, hastalığı sonrası ilk kez fotoğraflanmış oldu. Korumasının sürdüğü otomobil içinde görüntülenen oyuncu, hüzünlü bakışlarıyla dikkat çekti.